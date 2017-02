Tragödie in Erdbebenregion Italien: Sechs Tote bei Hubschrauberabsturz

Erdbebenserie in Mittelitalien Vierter Erdstoß - Historischer Kirchturm eingestürzt

Stärke von 4,8 Schon wieder Erdbeben in Mittelitalien

Bis nach Kärnten spürbar Stärke 6,1: Wieder schweres Erdbeben in Italien

Das Beben wurde kurz nach 4.00 Uhr früh in der Erdbebenregion L'Aquila gemessen und erreichte eine Stärke von 4 auf der Richter-Skala. Das Epizentrum lag in elf Kilometern Tiefe. Über Schäden oder Verletzte ist zur Zeit noch nichts bekannt.Seit dem vergangenen Jahr ist die Region in Mittelitalien immer wieder von starken Erdbeben heimgesucht worden. Dabei war es besonders rund um die Ortschaft Amatrice wiederholt zu weitreichenden Zerstörungen gekommen. Einige Gebiete liegen nach wie vor in Ruinen, weil die Erdstöße die Wiederaufbauarbeiten erschweren.