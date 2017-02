Referendum im April Erdogan mietet Arena in Deutschland für Riesen-Demo an

Um die Werbetrommel für sein Präsidialsystem zu rühren, kommt Erdogan persönlich. "Unser Staatspräsident beabsichtigt ebenfalls, zu den türkischen Bürgern in Europa zu sprechen", so Ministerpräsident Binali Yildirim, der am Samstag in einer Arena in Oberhausen vor tausenden Türken ebenfalls Werbung für die Verfassungsreform gemacht hat.Die türkischen Staatsbürger stimmen am 16. April darüber ab, ob Erdogan als Präsident deutlich mehr Macht erhalten soll, als er jetzt hat. Auch Auslandstürken sind wahlberechtigt. 2,9 Millionen Türken sind wahlberechtigt, allein 1,4 Millionen davon leben in Deutschland.Die Werbeveranstaltungen für das Verfassungsreferendum sollen in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Dänemark stattfinden.