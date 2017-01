Eisige Temperaturen Schon 38 Tote durch extreme Kälte

Warm anziehen Kältester Tag: Im Raum Wien gefühlte minus 20 Grad

So wird die Woche Kaum mehr Schneefall, aber es bleibt kalt

In Polen, wo die Temperaturen auf bis zu minus 25 Grad sanken, starben 25 Menschen. Auch in Rumänien ist es klirrend kalt, hier wurden sogar minus 32 Grad gemessen. Sechs Menschen starben in Folge der Kälte.In Serbien, Mazedonien und Albanien starben sieben Menschen. Auch in Tschechien, Bulgarien, Weißrussland gibt es Tote zu beklagen.Auch in Griechenland ist es derzeit extrem kalt, in Kreta wurden minus 15 Grad gemessen. An einigen Orten hat es teilweise zum ersten Mal seit Jahrzehnten geschneit, einige Inseln und Orte sind von der Außenwelt abgeschnitten.15.000 Flüchtlinge sitzen auf den griechischen Inseln fest, rund 11.000 warten darauf, dass ihr Asylbescheid bearbeitet wird. Die NGO "Ärzte ohne Grenzen" sagte es sei "abscheulich", dass die Menschen "bei eisigen Temperaturen immer noch in Zelten leben".