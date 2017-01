Türkei verdächtigt PKK Video zeigt Autobomben-Explosion in Izmir

Mehrere Attentäter erschossen Autobombe erschüttert Izmir in der Türkei

Bei der Explosion einer Autobombe und einer Schießerei vor einem Gerichtsgebäude in Izmir kamen gestern zwei Menschen ums Leben.Der Zwischenfall verschärft die ohnehin angespannte Sicherheitslage in der Türkei, wo zuletzt ein Attentäter in der Silvesternacht 39 Besucher eines Nachtclubs in Istanbul tötete.