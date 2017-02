Tauchte vor Haftantritt unter Belgien ließ verurteilten Dschihadisten entkommen

Der gebürtige Ägypter wurde von einer Drohne nahe dem syrischen Idlib liquidiert. Er hatte die Al-Kaida mehrere Jahre lang angeführt und war mit deren Gründer Osama bin Laden sowie dem aktuellen Boss Ayman Al-Zawahiri befreundet.Al-Masri hatte sich schon in jungen Jahren der Terrororganisation angeschlossen und in den 1980ern und 1990ern Ausbildungscamps in Afghanistan befehligt, erklärte das US-Verteidigungsministerium. Er sei auch einer der Gründer des Ägyptischen Islamischen Dschihads gewesen, der ersten sunnitischen Gruppe, die Selbstmordanschläge verübt hat.Diese Terrororganisation hatte 1998 versucht, die US-Botschaft im albanischen Tirana zu sprengen. 2001 schloss man sich dann der Al-Kaida an.Bei einem zweiten Luftangriff wurden zehn weitere hochrangige Al-Kaida-Mitglieder getötet.