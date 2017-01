Autobombe detoniert in Izmir bei Gerichtsgebäude (Foto: Twitter)

Eine Autobombe ist offenbar detoniert. Die Explosion hat sich laut CNN Türk nahe des Gerichtsgebäudes in der Stadt ereignet. Mindestens drei Menschen wurden verletzt. Aus Sicherheitskreisen heißt es, dass ein Angreifer erschossen wurde. Es gab ein Schusswechsel zwischen zwei Personen und der Polizei. Die Bombe detonierte am Eingang für Richter und Staatsanwälte, so CNN Türk.Izmir ist nach Istanbul und Ankara die größte Stadt in der Türkei. Das Land kommt nicht zur Ruhe. Erst in der Silvesternacht hatte ein Terrorist in einem Club in Istanbul 39 Menschen getötet. Die Verantwortung für die Tat in Istanbul hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich reklamiert.