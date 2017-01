Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

#Falschparker stellt sich! Offenbar war er dem immensen Fahndungsdruck nicht gewachsen & holte heute seinen roten 1Sitzer ab #PamperSstark pic.twitter.com/6RCYjnkvbS — Polizei Osnabrück (@Polizei_OS) 10. Januar 2017

Wir suchen den Besitzer eines roten "Einsitzers", der bei uns vor den Schranken der Dienststelle an der Augustenburger Str. geparkt wurde. pic.twitter.com/mqwYQftIjx — Polizei Osnabrück (@Polizei_OS) 3. Januar 2017

Am 30. Dezember stand das rote Bobby-Car vor den Schranken einer Polizeistation. Sofort fahndeten die Beamten nach dem Besitzer des "1 PamperS-starken Fahrzeugs". "Dieses gehört nicht zu unseren Fahrzeugen, auch wenn wir hier gerne einen schnellen, roten Flitzer hätten", teilten die Ordnungshüter im Zuge des Fahndungsaufrufs mit. Binnen kurzer Zeit war das herrenlose Kindergefährt in ganz Deutschland bekannt.Jims Mutter erkannte das Spielzeugauto sofort wieder und meldete sich bei der Polizei. "Falschparker stellt sich! Offenbar war er dem immensen Fahndungsdruck nicht gewachsen", verkündete diese in einem Tweet. Seiner Mutter zufolge habe Jim ausgerechnet vor der Polizeidienststelle die Lust am Spielzeugauto verlassen. Daher habe er dieses dort stehen lassen, später habe man darauf vergessen.Als "Verwarnung" für das Falschparken bekam Jim eine Tafel Schokolade sowie ein Malbuch überreicht und wurde zum Probesitzen in einem echten Streifenwagen vorgeladen. Nach dieser Bestrafung durfte Jim sein Auto abholen. Fiat bot an, das Bobby-Car gegen ein Elektroauto einzutauschen. Jims Mutter nahm das Angebot an, will dieses aber an eine Kindereinrichtung spenden.