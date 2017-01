Unfassbarer Leichtsinn Touristin wollte Selfie mit Krokodil - schwer verletzt

Wahrzeichen ist "sexuell explizit" Neptunbrunnen in Bologna wurde von Facebook gelöscht

Im Dschungelknast Mindestens 50 Tote bei Gefängnisrevolte in Brasilien

650 Wägen wurden gezielt angezündet, weil sich die Brände auch auf andere Fahrzeuge ausbreiteten wurden insgesamt 945 Autos zerstört, berichtet das Innenministerium in Paris.Diese Zahl ist ein trauriges Hoch, um 17 Prozent stiegen die Brandstiftungen im Vergleich zum Vorjahr. In den Jahren davor war die Zahl an Silvester angezündeter Autos gesunken.