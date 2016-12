Berlin-Terrorist Anis Amri erschossen Berlin-Terrorist Anis Amri in Mailand erschossen (Foto: Daniele Bennati (AP))

"Europa muss Menschen Zuflucht bieten" EU hält trotz Berlin-Anschlags an Flüchtlingspolitik fest

Angehörige geschockt Kein Geld für Berlin-Opfer, weil Angriff mit Lkw erfolgte

Das Ministerium gab auch bekannt, dass die Personen in Verdacht stünden, einer Terrorzelle anzugehören, die in Verbindung mit dem Berlin-Attentäter gestanden habe. Möglich ist, dass die Ermittler durch Amri selbst auf die Verdächtigen aufmerksam wurden. In Mailand, wo Amri am Freitag erschossen wurde, konnten Polizisten sein Handy sicherstellen, von dem sich die Beamten Hinweise erhofften.Deutschlands Präsident Joachim Gauck hat indes angesichts von Wut und Ängsten zu einem weiter menschlichen Miteinander aufgerufen und vor dem Schüren von Feindbildern gewarnt. "Gerade in Zeiten terroristischer Attacken sollten wir die Gräben in unserer Gesellschaft nicht vertiefen, weder Gruppen pauschal zu Verdächtigen noch Politiker pauschal zu Schuldigen erklären", sagte Gauck in seiner Weihnachtsansprache.