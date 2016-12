Die Sprengstoffexperten mit der Bombe. (Foto: EPA)

Stundenlang waren am Sonntag Sprengstoffexperten in Augsburg am Werk, um eine 1,8 Tonnen schwere britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg zu entschärfen. 54.000 Personen mussten ihre Häuser verlassen - es war die größte Evakuierungsaktion in Deutschland seit dem Krieg selbst.

Nicht nur die zehntausenden Betroffenen hatten einen wenig beschaulichen Christtag voller Sorge, ob es zu einer Explosion kommen könnte. Es reisten zusätzlich noch 4.000 Helfer aus ganz Bayern in die Stadt, um bei dem Einsatz Unterstützung zu leisten. Die meisten von ihnen sind Mitglieder des Roten Kreuzes und der Feuerwehren, aber auch der Bereitschaftspolizei.



Die Stadt hatte die Entschärfung allerdings bewusst auf den Feiertag gelegt, da eine derartige umfangreiche Aktion nicht an einem Werktag durchführbar ist. Denn entdeckt wurde die 1,8 Tonnen schwere Bombe bereits am Dienstag auf einer Baustelle.



Die Evakuierung und die Rückkehr der Menschen in ihre Häuser und Wohnungen dauert bis in die späten Abendstunden des Sonntag, die Entschärfung selber ungefähr vier Stunden.



Die bisher größte Räumungsaktion in Deutschland fand im Jahr 2011 in Koblenz statt. Damals waren 45.000 Einwohnen betroffen.