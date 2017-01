Esteban Santiago wurde nach den tödlichen Schüssen am Flughafen von Fort Lauderdale festgenommen. (Foto: Privat)

Santiago diente ab 2007 in der Nationalgarde von Puerto Rico und hielt sich zwischen April 2010 und Februar 2011 im Irak auf. Für seine Verdienste im Kampf wurde er mit der Iraq Campaign Medal ausgezeichnet. Danach diente er in der US Army Reserce, bevor er 2014 zur Nationalgarde der Army in Alaska wechselte. Im August 2016 wurde er aufgrund schlechter Leistungen entlassen. Er lebte weiterhin in Alaska.Einige Monate vor der Bluttat suchte Santiago das FBI-Büro in Anchorage (Alaska) auf und sagte dort aus, ein fremder Geheimdienst würde ihm befehlen, ISIS-Videos anzusehen. Ein privates Foto zeigt Santiago, wie er augenscheinlich das auch von Islamisten benutzte Takbir-Zeichen.Kollegen an seinem letzten Arbeitsplatz, einer Sicherheitsfirma in Anchorage, gaben an, er habe Stimmen gehört. Deshalb begleiteten sie ihn auch zum FBI. Die Behörde durchleuchtete seine Vergangenheit, konnte jedoch keine Verbindungen zu Terrorismus nachweisen.Das FBI bat die Polizei, ihn ins Spital zu schicken, um psychische Untersuchungen durchzuführen. Santiago wies sich daraufhin freiwillig selbst ein.Santiago ist im Besitz von zwei Waffen, einer Glock 9mm und einer Glock vom Kaliber .40. Ob es sich dabei um die Waffen handelte, die er bei der Bluttat verwendete, ist unklar. Die Tatwaffe hatte er bei seinem Flug von Alaska nach Minnesota mit Delta Airlines eingecheckt, bevor er sie auf der Toilette aus dem Behältnis holte und das Feuer eröffnete. Zuvor soll sich der 26-Jährige an Bord des Flugzeugs mit anderen Fluggästen gestritten haben.Santiago ist einer von fünf Geschwistern und wurde in New Jersey geboren. Später wanderte seine Familie in das US-Gebiet von Puerto Rico aus. Sein Bruder Bryan Santiago ist schockiert: "Ich bin schockiert. Er war eigentlich ein ernsthafter, normaler Mensch". Erst vor kurzem war der Schütze Vater geworden.Die kriminelle Vorgeschichte von Santiago beschränkt sich auf drei geringfügige Verstöße. 2015 konnte er keine Versicherung nachweisen, im selben Jahr fuhr er mit kaputtem Rücklicht und 2016 beging er eine Sachbeschädigung mit einer Schadenssumme von 50 Dollar. Ermittlungen wegen Kinderpornografie im Jahr 2012 wurden eingestellt.