Im Vorjahresvergleich Heuer in Österreich 60 Prozent weniger Asylanträge

Bekommen mehrere hundert Euro 55.000 Migranten gehen freiwillig wieder heim

Flüchtlinge im Koffer (Foto: Flüchtlinge im Koffer)

In Bayern feiern etwa 65 Prozent aller registrierten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zu Neujahr ihren 18. Geburtstag, hat der "Spiegel" recherchiert, auch in den anderen Ländern sei der Anteil ähnlich hoch. Bedeutet: Mehrkosten von rund 60 Millionen Euro, denn die Betroffenen müssen ais Jugend-Wohnheimen ausziehen und in Sammelunterkünfte einziehen, zudem zahlen Städte und Länder Unterkunft und Verpflegung.Als Grund für die Problematik wird der Ansturm ab September 2015 über Österreich nach Deutschland genannt. Nicht nur dass die Menge unüberschaubar war, viele Personen gaben auch an, ihren Pass oder andere Dokumente auf ihrer Flucht verloren zu haben. Die Flüchtlinge bekamen ein buntes Plastikband ans Handgelenk und einen Zettel, auf denen die Angaben der Personen notiert wurden.Da viele nicht einmal ihr Geburtsdatum, sondern nur ihr Alter - meist 15, 16 oder 17 Jahre - nennen konnten, wurde der 1. Jänner als Geburtstag vermerkt. Den Behörden sind dabei in vielen Fällen die Hände gebunden: Können sie nicht das Gegenteil beweisen, müssen sie das Alter und den Verlust der Dokumente als gegeben hinnehmen.In Dänemark wurden 800 Flüchtlinge, die sich bei der Einreise als minderjährig bezeichneten, medizinisch untersucht. Das Ergebnis: 75 Prozent von ihnen waren über 18 Jahre.