Migranten stürmen den Grenzzaun der spanischen Enklave in Marokko (Foto: Reuters )

500 imigrantes entram em Ceuta saltando cerca na fronteira https://t.co/YzxDiuFzrR — Diário de Notícias (@dntwit) 17. Februar 2017

Am Freitag stürmten Hunderte Flüchtlinge Ceuta, wie der "Focus" unter Berufung auf Behördenangaben berichtet. Das Stückchen Land liegt in Marokko, gehört aber zu Spanien.

Rund 500 Leute sollen am Freitag in den frühen Morgenstunden über den Grenzzaun geklettert sein. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.



Schon Ende 2016 kam es zu einer ähnlichen Aktion. Im Dezember kletterten Flüchtlinge ebenfalls über den sechs Meter hohen Zaun.



Mehr Infos in Kürze ...