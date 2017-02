In Kehrsatz kam es am Sonntag zu einem tragischen Unfall (Foto: Google Maps)

In Kehrsatz kam es am Sonntag zu einem tragischen Unfall (Foto: Google Maps)

Bei einem Unfall mit einem Haarföhn sind am Sonntagabend in Kehrsatz zwei badende Buben im Alter von sechs und sieben Jahren ums Leben gekommen. Sie waren beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr ansprechbar und verstarben im Spital.Gemäß Polizeiangaben vom Montag ereignete sich der Unfall um 20.45 Uhr in einem Privathaushalt. Nach ersten Erkenntnissen der Behörden nahmen die Kinder den ans Stromnetz angeschlossenen Haarföhn mit ins Bad. Dabei kam es zum tödlichen Stromschlag.Wie die Polizei mitteilte, hat ein Elternteil die Kinder geborgen. Die Teams der Rettung, der Polizei und der Rettungsflugwacht leiteten vor Ort erste Rettungsmaßnahmen ein. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass die Kinder wenig später im Spital verstarben."Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Abklärungen. Diese werden mit der nötigen Sorgfalt geführt. Man kann sich vorstellen, dass die Situation für alle Betroffenen sehr belastend ist", sagt Corinne Müller, Sprecherin der Kantonspolizei Bern. Bei den Opfern handelt es sich um somalische Staatsangehörige. Zur Unterstützung der Angehörigen wurde das Care Team des Kantons Bern beigezogen.