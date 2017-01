Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Der Japaner wollte die hohen Wellen am Bulli-Strand in Sydney besiegen, doch die unbarmherzige Strömung trieb ihn ab. Da er allein ins Wasser gegangen war, wusste niemand von seiner Notlage. 16 Stunden lang trieb er mit seinem Brett im Meer, den Naturgewalten ausgesetzt.Aus purem Zufall entdeckte die Crew des Containerschiffes MSC Damla am Donnerstag den um Hilfe rufenden Surfer sechs Kilometer von der Küste entfernt. Auch das milde Wetter in der auf hoher See verbrachten Nacht - die Temperaturen sanken nur auf 21 Grad ab - spielten dem Wassersportler in die Karten.An Bord warteten Essen und trockene Kleidung auf den durchnässten Touristen. Er wurde im Spital durchgecheckt, laut Ärzten befand sich der Patient jedoch in einem erstaunlich guten Zustand. Am Freitag durfte der Surfer das Krankenhaus wieder verlassen.