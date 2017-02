25-Jährige hilflos Studentin mit gebrochenem Arm in Uni München vergewaltigt

Am vergangenen Freitag war der 25-Jährige einer jungen Frau auf die Damentoilette gefolgt. Mit Gewalt öffnete er die Tür und verging sich an der Studentin.Das Opfer wehrte sich trotz eines noch nicht verheilten Armbruchs heftig, aber vergeblich. Sie fügte dem Peiniger eine Bisswunde am Arm zu. Bei den Abwehrversuchen brach sich die Studentin den Arm erneut.Nach der Tat gelang es der Frau, den Täter in eine Gespräch zu verwickeln. Der Mann gab an, "Max" zu heißen und Student der Mathematik im zweiten Semester zu sein. Doch diese Angaben waren falsch. Bei seiner Vernehmung sagte er jetzt, er sei Student der Physik an der Technischen Universität. Die Angaben werden derzeit überprüft.Auf seine Spur kamen die Ermittler, da der 25-Jährige am Montag erneut eine Frau auf einer Toilette vergewaltigen wollte. Zwei Studentinnen im Alter von 20 und 33 Jahren verständigten unabhängig voneinander die Polizei, dass sich ein unbekannter Mann auf der Damentoilette der Ludwigs Maximilians Universität aufhalte und in eine besetzte Toilettenkabine eindringen wollte. Die betroffene 20 Jahre alte Studentin wehrte sich, indem sie sich gegen die Kabinentür stemmte und laut schrie. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht.Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung der Zeugin wurde der Mann auf einem Flur der Universität von Polizeibeamten wiedererkannt und festgehalten. Als seine Personalien überprüft wurde, leistete der 25-Jährige laut Polizeibericht erheblichen Widerstand: Er versuchte die Beamten mit Fäusten zu schlagen und schubste sie. Ein Polizist wurde verletzt.Der 25-Jährige wurde festgenommen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München eingeliefert. AmDienstag ist Haftbefehl ergangen. Der Mann ist in München geboren und besitzt die türkische Staatsbürgerschaft. Vor der Vergewaltigung ist er noch nie polizeilich in Erscheinung getreten.Der mutmaßliche Täter sitzt nun in Untersuchungshaft. "Und das wird auch in nächster Zeit so bleiben", betonte der Polizeisprecher und verwies darauf, dass weitere Tatzusammenhänge geprüft würden. Über das Geständnis hatten zuvor mehrere Medien berichtet.