Frau enthauptet, weil sie alleine einkaufen ging

Frau in Afghanistan brutal ermordet - Symbolfoto (Foto: Reuters)

In der Provinz Sar-i Pul geben die Taliban den Ton an. Frauen dürfen nur mit einem engen männlichen Verwandten das Haus verlassen. Eine 30-Jährige ignorierte diese Vorschrift und ging in der Stadt Latti ohne ihren Mann auf den Markt einkaufen. Eine Gruppe Bewaffneter habe sie daraufhin festgenommen und ermordet, berichtete "Middel East Press".Ihr Mann soll zu diesem Zeitpunkt im Ausland gewesen sein - er habe sich im Iran aufgehalten, heißt es. Die Taliban haben die Verantwortung für die Grauentat zurückgewiesen.