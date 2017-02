Gefährlich für Allergiker Ferrero startet Rückruf von "Kinder"-Eiern

Keine normale OP Mädchen hatte tausende weiße Würmer im Blinddarm

Horror in den USA Eingewachsenes Haar wird zum 59-Kilo-Tumor

Schon ein paar Tage vor dem Valentinstag trat ein Mann in New Hampshire, Amerika, ordentlich ins Fettnäpfchen. Aber nicht so tief, wie seine Freundin. Diese flippte aus, weil er die Spaghetti, die sie extra für ihn gekocht hatte, "nur okay" fand. Und landete im Gefängnis.Wie die Polizei berichtete, schlug sie ihm ins Gesicht, warf seine Sachen auf den Parkplatz und verbarrikadierte sich im Apartment. Als die Einsatzkräfte anrückten, wurde die Situation auch nicht einfacher.Stundenlang umstellten die Beamten das Gebäude, die Frau hatte mehrere Waffen im Apartment. Die Polizei musste das gesamte Wohnhaus evakuieren, die Frau drohte, jeden umzubringen, der sich ihr nähert.Schließlich stellte sie sich und wurde wegen selbst zugefügter Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort verriet sie, dass sie an einer bipolaren Störung leide und die Taten bereue. Die Anklageliste ist lang: Krimineller Unfug, häusliche Gewalt, Körperverletzung, kriminelle Drohung und rücksichtsloses Verhalten.