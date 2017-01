Eine Marokkanerin versuchte einen Flüchtling in ihren Koffer zu verstecken (Foto: EPA)

Bereits vergangenen Freitag wollte eine 22-Jährige einen Flüchtling auf spanisches Staatsgebiet schmuggeln. Die Nachrichtenagentur EFE, gab den Fall aber erst jetzt bekannt. Die Frau versuchte einen Afrikaner in einem Koffer, den sie auf das Dach ihres Wagens gebunden hatte, über die Grenze zu bekommen.Doch Beamte bemerkten, dass sich die Marokkanerin auffällig verhielt, sie kontrollierten den Koffer und fanden einen 19-Jährigen. Er zeigte bereits Erstickungssymptome, sofort wurde er ärztlich behandelt. Die Behörden nahmen die Frau fest. Laut Papiere stammt der Flüchtling aus Gabun.Immer wieder versuchen Afrikaner, die Grenze der spanischen Enklave Ceuta und Melilla zu überqueren, um in die EU zu gelangen. Erst in der Neujahrsnacht stürmten 1.100 Migranten den Grenzzaun.