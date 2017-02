Familiendrama in Bayern Frau und zwei Kinder tot in Wohnung gefunden

Der VW-Bus mit sechs Gefangenen und zwei Polizisten an Bord krachte gegen 10 Uhr bei einem Überholmanöver auf einen vorausfahrenden Lastwagen bei der Anschlussstelle Altmühltal. Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle und landete an der Leitplanke.Die beiden Polizeibeamten und fünf der Häftlinge wurden leicht verletzt. Ein 44 Jahre alter Straftäter wurde allerdings schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die A9 wurde an der Unfallstelle komplett gesperrt.Laut Polizei bestand nie eine Möglichkeit zur Flucht, da die beiden Polizisten nur leicht verletzt und "voll handlungsfähig" waren. Im weiteren Verlauf wurden mehrere Beamte hinzugeführt, die jeden einzelnen Gefangenen ins Krankenhaus begleiteten. "Solange sich ein Strafgefangener in ärztlicher Behandlung in einem normalen Krankenhaus befindet, wird er von der Polizei bewacht", hieß es aus dem Polizeipräsidium Mittelfranken.