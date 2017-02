Gericht untersagt Donald Trumps Einreisesperre

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. Februar 2017

3-0 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 10. Februar 2017

In New Yorker Restaurant Anti-Trump-Protest: "Einwanderer haben Ihr Essen gekocht"

Beklagt sich über Medien Trump legt Liste angeblich verschwiegener Terrorakte vor

Chaos nach Trumps Muslim-Einreiseverbot Trauer und Proteste nach Trumps Einreiseverbot für Muslime. (Foto: Reuters)

US-Präsident Donald Trump muss wegen seines umstrittenen Einreiseverbots eine herbe juristische Niederlage hinnehmen. Das Berufungsgericht in San Francisco lehnte den Antrag der Regierung einstimmig ab, das Dekret zur Einreisesperre wieder in Kraft zu setzen. Das Urteil fiel am Donnerstag (Ortszeit) einstimmig mit 3:0 Richterstimmen.In der 29-seitigen Urteilsbegründung folgt das Gericht fast vollständig der Argumentation der Kläger, die den Erlass als verfassungswidrig bezeichnet hatten. Die Bundesstaaten Washington und Minnesota hätten überzeugend dargelegt, dass den Abgewiesenen aus den sieben Nationen schon aus einem befristeten Einreisestopp Schaden entstehen könne. Die US-Regierung habe keinen Beweis für Sicherheitsbedenken vorgelegt, die ein Einreiseverbot für Bürger aus diesen sieben Ländern rechtfertige.Trump reagierte umgehend auf das Urteil: "Wir sehen uns vor Gericht, die nationale Sicherheit steht auf dem Spiel", schrieb er auf Twitter, der ganze Tweet war in Großbuchstaben verfasst. Damit legte der Präsident nahe, dass die US-Regierung den Supreme Court anrufen wird, das Oberste US-Gericht. Das Justizministerium kündigte an, die Regierung werde nun zunächst ihre weiteren Optionen prüfen.Die im Kampf um das Präsidentenamt unterlegene Hillary Clinton reagierte auf die Niederlage der US-Regierung vor Gericht. Sie twitterte „3-0“ in Anspielung auf das einstimmige Ergebnis der drei Richter gegen Trumps Einreisestopp.Der von US-Präsident Donald Trump geplante Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko könnte außerdem deutlich teurer werden als von dem Republikaner im Wahlkampf angekündigt. Laut einem internen Behördenbericht ist mit Kosten von 21,6 Milliarden Dollar zu rechnen.