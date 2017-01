"Märtyrer sind so glücklich" Türkischer Comic für Kinder verherrlicht Märtyrer-Tod

Ein Gesetzesvorschlag in Russland ruft Frauenorganisationen auf den Plan. In der ersten Lesung am Mittwoch hat die Duma mit 368 von 450 Stimmen ein Gesetz gutgeheißen, wonach der erste Vorfall von häuslicher Gewalt nicht mehr bestraft werden soll.Hinter dem sogenannten "Ohrfeigen-Gesetz" steht die konservative Parlamentarierin Jelena Borissowna Misulina (62). Sie hatte bereits die rechtliche Gleichstellung homosexueller Partnerschaften abgelehnt und für ein Verbot von Adoptionen russischer Kinder durch US-Bürger gestimmt.Misulina will Ohrfeigen — sei es gegen Kinder oder Ehepartner — als Bagatelldelikt abtun. Das jetzige Gesetz gegen häusliche Gewalt verletze "traditionelle russische Werte", hatte die Parlamentarierin vor einigen Monaten im Interview mit der "Moscow Times" behauptet. "In unserer Familienkultur basieren Beziehungen auf Autorität. Das Gesetz sollte dies unterstützen."Das "Ohrfeigen-Gesetz" betreffe Gewalttaten, bei denen das Opfer weder ins Spital muss noch deswegen bei der Arbeit ausfällt, erklärt Olga Batalina, Mitautorin des Vorschlags, der britischen BBC. Wiederholten sich die Vorfälle, dann sollen diese wie bisher mit Geldbußen oder Freiheitsentzug bestraft werden.Für Frauenrechtlerin Olga Jurkowa von der Organisation "Sisters" ist das unbegreiflich: "Viele Frauen tolerieren Gewalttaten ihrer Partner und melden diese nicht der Polizei. Eine Entkriminalisierung der Tat wird alles nur noch schlimmer machen."Die Aktivistin Alena Popowa lancierte eine Petition, um das Gesetz gegen häusliche Gewalt komplett revidieren zu lassen. In wenigen Tagen sammelte sie 175.000 Unterschriften. Obwohl in Russland offizielle Statistiken zu häuslicher Gewalt rar sind, schätzen Forscher in diversen Studien, dass rund 600.000 Russinnen zu Hause verbale und physische Gewalt erleben. Pro Jahr sterben 14.000 Frauen wegen Misshandlungen durch ihre Partner – das sind fast 40 Todesfälle pro Tag.