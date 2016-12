As promised, we started delivering lechon to evacuation centers today, more to come tomorrow. As… https://t.co/Eah9M50GuH — Miguel Villafuerte (@MigzVillafuerte) 25. Dezember 2016

In der Provinz Albay haben 76.000 Menschen ihre Häuser verlassen. In der Provinz Camarines Sur flüchteten sich 48.000 Menschen in die Notunterkünfte. Reuters berichtet von elf vermissten Fischern und über 52 Toten.Der Provinzgouverneur Miguel Villafuerte will Weihnachten für seine Leute retten. Er versprach den Bewohnern in den Notunterkünften "Lechon", eine philippinischen Schweinsbraten. "Ich weiß, es ist Weihnachten, aber das ist ein richtiger Taifun, bitte evakuieren Sie, twitterte er.Es wird erwartet, dass Nock-Ten am Montag die Hauptstadt Manila erreicht. 12.000 Menschen sitzen auf Flughäfen und in den Häfen fest. Erst am Mittwoch soll sich das Wetter bessern.