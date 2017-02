Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Das grausame Mord-Video geht gerade um die Welt und erschüttert die Nutzer. Über 3 Millionen Mal wurde der Clip bereits angesehen. Tausendfach wurde es schon geteilt und über 11.000 Mal kommentiert. Die Aufnahmen, die darauf zu sehen sind, sind verstörend.Immer wieder sticht ein Mann mit einem spitzen Gegenstand auf einen am Boden liegenden Menschen ein. Ohne Gnade sticht er ihn in den Oberkörper, in die Arme und auch in den Hals. Knapp 30 Sekunden dauert das brutale Martyrium. Dann bewegt sich die gefesselte Person nicht mehr und das Video endet. Woher die Aufnahme stammt, ist (noch) nicht bekannt.Viele besorgte User meldeten das Video bereits Facebook und forderten seine Löschung. Immerhin werde hier eine Straftat gezeigt. Eine "Heute"-Leserin bemerkte den Clip ebenfalls und forderte die Social-Media-Plattform auf die Aufnahme von ihrer Seite zu entfernen. Als Antwort bekam sie diese unglaubliche Nachricht:"Danke für deinen Bericht. Facebook ist ein Ort, an dem Menschen Erfahrungen austauschen und auf Themen hinweisen können, die ihnen wichtig sind. Aufgrund der Rückmeldungen unserer Gemeinschaft schränken wir nun jedoch die Sichtbarkeit von Inhalten dieser Art auf Personen ein, die über 18 Jahre alt sind. Möglicherweise zeigen wir auch einen Warnhinweis an, um Personen auf den Inhalt dieses Videos hinzuweisen, bevor sie es ansehen."Trotz einer ersichtlichen Straftat wird Facebook das Video nicht entfernen, sondern lediglich für Nutzer sperren, die unter 18 Jahre alt sind. Die Kritik gegen die beliebte Social-Media-Plattform wächst. Denn immer öfter finden schreckliche Gewaltvideos den Weg auf Facebook. Erst kürzlich schockierte ein Video aus Schweden die Nutzer, in dem eine Vergewaltigung eines Mädchens live gestreamt wurde.