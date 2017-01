So wird die Woche Kaum mehr Schneefall, aber es bleibt kalt

Der Winter hat Griechenland fest im Griff. Viele Gegenden auf dem Festland sowie unzählige Inseln sind von der Außenwelt abgeschnitten. Vielerorts ist die Infrastruktur den Schneemassen und den eisigen Temperaturen nicht gewachsen, so dass die Stromversorgung zusammengebrochen ist.Dadurch funktionieren auch Heizungen und Wasserversorgung nicht, weil Pumpen nicht betrieben werden können. Zudem sind viele Wasserleitungen durch die Kälte eingefroren. In weiten Teilen des Landes bleiben Schulen bis auf weiteres geschlossen.Auf der Insel Euböa lag der Schnee etwa selbst in Küstenorten bis zu drei Meter hoch. Auch die Inselgruppe der Sporaden in der nördlichen Ägäis ist stark betroffen: Die rund 2.800 Bewohner von Alonnisos haben seit dem Wochenende keinen Strom und kein Telefonnetz mehr, nachdem umstürzende Bäume Oberleitungen zerstört haben. Selbst auf der weit südlich gelegenen Insel Kreta fallen die Temepraturen nachts auf bis zu minus 15 Grad. Hafenstädte wie Rethymno, Chania und Heraklion sind erstmals seit Jahrzehnten eingeschneit.