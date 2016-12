Todesdrohungen gegen Familie Unschuldiger Berlin-Verdächtiger fürchtet um sein Leben

Soll in gefährlichen Situationen helfen Ist Luisa hier? Neuer Code für bedrängte Frauen

Das völlig ausgebrannte Auto des 59-jährigen Kyriakos Amiridis wurde am Freitagmittag in Nova Iguacu unter einer Autobahnbrücke gefunden, in dem Wagen befand sich eine Leiche. Weil der Körper nur schwer zu identifizieren war, stand erst nicht fest, ob es sich wirklich um den Diplomaten handelt.Nach einigen Ermittlungen stand aber fest, bei der Leiche handelt es sich um den 59-Jährigen. Wenig später brach ein brasilianischer Polizist sein Schweigen, er gestand den Mord an Kyriakos Amiridis. Doch die Beamten vermuten, dass noch mehr hinter der Geschichte steckt. Denn die Frau des Diplomaten meldete den 59-Jährigen bereits am Mittwoch als vermisst.Die Frau von Amiridis wurde verhört und dann auch verhaftet. Es besteht der Verdacht, dass die Gattin des Diplomaten eine Affäre mit dem Polizisten hatte und sie gemeinsam den Mord an Amiridis geplant und umgesetzt haben.