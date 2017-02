Auch Moschee durchsucht IS-Razzia in Berlin: Drei Verdächtige festgenommen

Der Tunesier (36) ist laut Polizei seit August 2015 Anwerber und Schleuser für die Terrororganisation Islamischer Staat. Er baute auch ein Netzwerk aus Unterstützern auf, das unter anderem einen Anschlag in Deutschland verüben wollte.Es wird auch gegen 16 weitere Personen im Alter von 16 bis 46 Jahren ermittelt, insgesamt wurden 54 Gebäude durchsucht, darunter Moscheen, Privatwohnungen und Geschäftsräume. Der Verdacht lautet auf Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.Mehr Informationen soll es bei einer Pressekonferenz der Polizei um 10 Uhr geben. Erst am Dienstagabend waren drei Personen in Berlin festgenommen worden , die ebenfalls in Verbindung mit dem IS und Berlin-Attentäter Anis Amri stehen sollen.