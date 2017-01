Amerikanerin in Haft Diese 17-Jährige soll einen Mann vergewaltigt haben

5 Jahre Haft Syrer (15) vergewaltigte, biss und prügelte Prostituierte

Ein Facebook-Video schockte am Samstagabend Hunderte Mitglieder eine schwedischen Facebook-Gruppe. In einer Wohnung in der Stadt Uppsala vergewaltigten drei Männer eine offenbar stark betrunkene oder unter Drogen stehende Frau. Dabei bedrohten sie sie mit einer Pistole und brüsteten sich vor ihrem Facebook-Publikum mit der Tat.Viele der Online-Zeugen hielten das Video zunächst für einen geschmacklosen Scherz. Als ihnen klar wurde, dass die Vergewaltigung real ist, verständigten sie die Polizei. Mit vorgehaltener Waffe sollen die Täter ihr Opfer zudem gezwungen haben, gegenüber dem Facebook-Publikum zu erklären, dass sie nicht wirklich vergewaltigt worden sei. Die Facebook-Übertragung endete erst, als Polizeibeamte in der Wohnung eintrafen und die drei Verdächtigen mit zur Polizeiwache nahmen.Die Polizei von Uppsala hat den Vorfall bestätigt, wie das schwedische "Aftonbladet" berichtet. Wie das Opfer in die Wohnung der drei Männer gelangte ermittelt derzeit die Polizei. Über die drei Männer im Alter von 18, 20 und 24 Jahren wurde die Untersuchungshaft verhängt.