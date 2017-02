Police: Witnesses help take down naked man from stolen cab at Rittenhouse Square https://t.co/wGrNAsaCUQ

Shirtless man arrested after stolen cab barrels through Rittenhouse Square park https://t.co/46KJ6onjjb pic.twitter.com/2MtXUBjT04 — Action News on 6abc (@6abc) 6. Februar 2017

Tourist hatte ihn vergessen Taxler gab Koffer mit 10.000 Euro bei der Polizei ab

Weder Führerschein noch Lizenz 19-Jähriger wollte mit gestohlenem Taxi Geld verdienen

Chef hat sie gefeuert Taxi-Sex: Britin droht Gefängnis

Gegen 3.30 Uhr Ortszeit stürmte der Mann zu einem Taxi und griff den Fahrgast an. Die Frau wollte gerade den Taxler bezahlen, als der Halbnackte sie am Kragen und an den Haaren packte und auf die Straße zog. Der Lenker eilte ihr zur Hilfe. Diese Chance nutzte der Halbnackte. Erst riss er sich auch noch seine Hose herunter, dann setzte er sich ans Steuer und gab Gas.Der inzwischen Nackte preschte durchs historische Stadtzentrum von Philadelphia. Dann fuhr er in den Park am Rittenhouse Square und drehte dort eine Runde. Mehrere Passanten filmten den Mann dabei. Es wird angenommen, dass er entweder an einer psychischen Erkrankung leidet oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand. Er rammte bei seiner gefährlichen Spritztour mehrere Autos. An der Ecke 18. Straße und Walnut Street war schließlich Schluss. Der Mann rammte eine Laterne.Die Passanten nutzten ihre Chance. Eine Hand voll Leute zerrten den Mann aus dem Wagen. Brandon Thompson war einer davon. "Ich rannte hin und griff ins Lenkrad. Er versuchte noch immer, sich zu wehren" erzählte er "Action News". Einer anderen Zeugin war der Mann aufgefallen, bevor er das Taxi stahl. "Er stand vor seinem Wohnhaus und brüllte herum", erinnert sich die Frau.Der Taxi-Entführer wurde ins Hahnemann Universitätsspital gebracht. Ihm drohen Anzeigen unter anderem wegen Körperverletzung und Autodiebstahl.