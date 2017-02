Wegen Überhitzung der Triebwerke Schock am JFK-Flughafen: Flugzeug geht in Flammen auf

Gegen 8.30 Uhr rückte die Flughafenfeuerwehr aus, um den Brand auf dem Rollfeld zu bekämpfen. Ein Schleppfahrzeug in unmittelbarer Nähe zu einer Condor-Boeing war in Flammen geraten. Der Flugverkehr wurde eine halbe Stunde lang eingestellt, sieben Maschinen mussten ersatzweise in Hannover und Bremen landen.Die Flammen waren rasch gelöscht, der Lenker des betroffenen Fahrzeugs wurde im Spital durchgecheckt. Vermutlich war Öl auf eine heiße Stelle getropft und hatte sich entzündet.Das Condor-Flugzeug, das nach Teneriffa hätte fliegen sollen, wurde aus Sicherheitsgründen auf mögliche Schäden untersucht.