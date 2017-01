Das Brandenburger Tor erstrahlte am Tag nach dem Lkw-Anschlag in Berlin. (Foto: AP)

Das Brandenburger Tor erstrahlte am Tag nach dem Lkw-Anschlag in Berlin in den Farben der deutschen Flagge. AfD-Vizechefin Beatrix von Storch bekam davon nichts mit.

Das ist richtig! Wann war nochmal die Gedenkanstrahlung in schwarz-rot-gold für die deutschen Terror-Opfer in der Bundeshauptstadt? WANN???! https://t.co/koZO9oTU0J — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) 9. Januar 2017

Als sie das Brandenburger Tor in den israelischen Landesfarben erstrahl sah, war der Aufschrei der AfD-Vizechefin Beatrix von Storch groß, allerdings völlig unberechtigt.Von Storch hatte offenbar vergessen, dass das Brandenburger Tor am 20. Dezember und somit unmittelbar nach dem Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin in den Farben der deutschen Flagge geleuchtet hatte. Twitter-Nutzer halfen ihr bereitwillig auf die Sprünge und untermauerten das mit Hilfe von Medienberichten mit Bildern.Von Storch erntete jede Menge hämische Twitter-Kommentare wie "am 20.12., falls Sie es vergessen haben", "Einen Tag nach dem Anschlag. Mit Verlaub. #spreadlovenothate" oder "die Antwort ist 20.12. Schade, dass Sie nichts mitbekommen & keine Suchmaschine bedienen können".