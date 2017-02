Patrón Sánchez: "Erschossen"

Hoy en un enfrentamiento entre delincuentes y Fuerzas Federales fue abatido Juan Francisco N. con 7 cómplices más. — SEMAR México (@SEMAR_mx) 10. Februar 2017

In der Stadt Tepic in der Provinz Nayarit stieg ein "Apache"-Marine-Hubschrauber kurz nach Mitternacht (Ortszeit) auf und lokalisierte das Haus, in dem Patrón schlief. Dann positionierte sich der Heli in der Luft und feuerte mehrmals in das Gebäude.Via Twitter gab die Marine bekannt, dass der Kartellboss samt sieben Komplizen getötet wurden:Seit dem Amtsantritt von Präsident Peña Nieto 2012 sind 107 Drogenbosse und Bandenchefs erschossen bzw. festgenommen worden.