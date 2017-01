So tickt der Flughafen-Killer Florida-Todesschütze ist psychisch kranker Irak-Veteran

Alarm in den USA Schüsse am Flughafen von Fort Lauderdale

Das Video zeigt den Ex-Soldaten Esteban Santiago (26) wie er durch den Flughafen spaziert, plötzliche eine Pistole aus dem Hosenbund zieht und zu schießen beginnt - "so lange, bis er keine Munition mehr hatte", wie Staatsanwalt Wifredo Ferrer sagte.Bei dem Anschlag des offenbar geistig verwirrten Irak-Veteranen starben fünf Menschen, sechs weitere wurden teils schwer verletzt. Der Schütze ließ sich widerstandslos festnehmen und befindet sich in Haft. Ihm droht nun in Florida die Todesstrafe.