Kelseys Herrchen Bob wollte in der Silvesternacht im US-Bundesstaat Michigan nur kurz ins Freie gehen um Holz zu holen. Dabei trug er nur eine lange Pyjamahose, T-Shirt und dünne Slippers. Doch er rutschte aus, stürzte und zog sich dabei einen Bruch im Nackenbereich zu. Er konnte sich nicht mehr bewegen und war den eisigen Temperaturen schutzlos ausgeliefert.Stundenlang rief er um Hilfe, doch niemand hörte ihn. Sein nächster Nachbar wohnte rund 400 Meter entfernt. Nur Kelsey hörte die verzweifelten Hilferufe und stand ihrem Herrchen bei. Die ganze Nacht über harrte sie bei ihm aus und hielt ihn warm. Als er am nächsten Tag gegen 17.30 Uhr das Bewusstsein verlor, bellte und jaulte Kelsey so laut, dass ein Nachbar in der Nähe es hörte.Dieser fand den Bewusstlosen am Boden liegend und rief sofort die Rettung. Er war bereits stark unterkühlt. Nach einer Notoperation an der Wirbelsäule ist Bob inzwischen auf dem Weg der Besserung. Sein Leben verdankt er einzig und allein seiner Kelsey, ist er überzeugt.