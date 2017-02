Cat bites sleeping Alberta mother on arm, alerting family to burning home https://t.co/brdc8Dd9iw #yeg pic.twitter.com/baCBgn1DqE

Zwar nicht die schönste Art, aufgeweckt zu werden, aber effektiv: Der Stubentiger biss seine Besitzerin so lange in den Oberarm, bis sie aufwachte. Sofort bemerkte sie, warum sich das Tier so seltsam verhielt. Im Haus war ein Feuer ausgebrochen.Durch die frühe Alarmierung konnten die Eltern die Feuerwehr verständigen und mit ihren zwei Kindern und der heldenhaften Katze aus dem Haus flüchten. Die Florianis retteten zudem noch eine zweite Katze aus dem Haus. Alle blieben unverletzt."Die Familie war sehr erleichtert und glücklich, dass die Katze sie rechtzeitig aufgeweckt hatte", so Feuerwehr-Kommandant Trevor Grant gegenüber "Buzzfeed". "Hätte die Katze sie nicht aufgeweckt, wäre die Sache wahrscheinlich anders ausgegangen.."