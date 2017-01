Asylwerber in Haft Mordversuch mit Messer an 15-Jähriger am Gürtel

Kurz nach Mitternacht betrat der Mann den Vorraum der Polizeiwache im Bezirk Rheinhausen. Er randalierte dort mit einem Messer in der Hand und ließ sich auch mit Pfefferspray nicht beruhigen.Dann schlug der Tobende die Scheibe eines Fensters ein und gelangte per Hechtsprung in den Wachraum. Dann stürmte er auf die Beamten zu, woraufhin diese das Feuer eröffneten und ihn tödlich am Hals trafen.Der Angreifer soll dem Drogen- und Alkoholmilieu angehören, teilte die Polizei mit. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit weiteren drei Messerattacken an verschiedenen Orten in Duisburg. Kurz zuvor waren ein 34-Jähriger durch einen Hüftstich, ein 33-Jähriger am Hals und eine 23-Jährige durch einen Bauchstich verletzt worden.