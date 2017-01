Urteil im Iran Statt Hinrichtung: Vergewaltiger heiratet Opfer

Tragödie im Iran Elfjährige erhängt sich nach Zwangsheirat

Auf Instagram 8 Models im Iran wegen Fotos ohne Kopftuch verhaftet

Rafsandschani lenkte die Geschicke seines Landes von 1989 bis 1997 und war Teil der Iranischen Revolution, die 1979 den Schah Reza Pahlavi gestürzt hatte. Privat soll er ein Vermögen von einer Milliarde US-Dollar durch ein Pistazien-Imperium erwirtschaftet haben.Der 82-Jährige war am Sonntag nach einem Herzinfarkt in ein Spital eingeliefert worden, verstarb jedoch kurze Zeit später.Bereits am Samstag war Mario Soares nach langer Krankheit im Alter von 92 Jahren verstorben. Der Sozialist galt nach Ende der Diktatur in Portugal 1974 als Vater der modernen Demokratie in seinem Land und war von 1976 bis 1979 und von 1983 bis 1985 Regierungschef.