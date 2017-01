Urteil nach Attacke auf Polizisten.

Mehr Fakten Urteil nach Attacke auf Polizisten.

Safia S. muss für ihren Messerangriff auf einen Bundespolizisten in Hannover ins Gefängnis. Das Oberlandesgericht Celle hat die 16-Jährige zu sechs Jahren Haft verurteilt. Mit ihrer Tat habe sie die Dschihadistenmiliz IS unterstützen wollen, teilte das Gericht mit.

Das Urteil erging unter anderem wegen versuchten Mordes und Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Die Verbindung der Angeklagten zum IS war nach Einschätzung des Gerichts unter anderem durch Chats auf ihrem Handy belegt.



Am 26. Februar 2016 hatte Safia S., damals 15 Jahre alt, am Hauptbahnhof in Hannover einem Bundespolizisten ein Messer in den Hals gerammt. Das 34 Jahre alte Opfer wurde schwer verletzt, überlebte den Angriff aber. Der Kollege des Verletzten überwältigte Safia S. Die Öffentlichkeit war wegen des jugendlichen Alters der Angeklagten vom Prozess ausgeschlossen.