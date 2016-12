Ein Täter wurde gefasst Drei Frauen in Salzburger Innenstadt sexuell belästigt

Alarm in der Kärntner Straße Nachteinsatz! Polizei rast durch Fußgängerzone

Suche nach Tätern läuft Frau in S-Bahn von zwei Männen sexuell belästigt

Fahndung nach Täter läuft 25-Jährige auf Heimweg sexuell belästigt

Zeugin verhinderte Schlimmeres Sexueller Übergriff auf 29-Jährige in Zug

Wer im Partygewusel sexuell belästigt, bedrängt oder gar verfolgt wird weiß oft nicht wo man Hilfe bekommt. Meistens sehen Passanten eher weg, anstatt zu helfen. Deswegen startete der "Frauenhof Münster" jetzt eine tolle Kampagne. Frauen die sich bedroht fühlen können sich dort einfach an speziell geschulte Mitarbeiter in Bars und Discos wenden.Mit der Frage: "Ist Luisa hier?" können Damen versteckten Alarm auslösen. Das Personal bringt die Frauen dann in Sicherheit, entweder werden Freunde verständigt, ein Taxi gerufen oder im schlimmsten Fall sogar die Polizei.Besonders zu Silvester sollen sich Frauen so sicher fühlen. Die Idee stammt eigentlich aus England, doch jetzt soll diese Kampagne auch am Festland für Sicherheit sorgen.