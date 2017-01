Anschlag auf Nachtclub in Istanbul Der Attentäter von Istanbul (Foto: Reuters )

The moment Istanbul #Reina nightclub attacker was arrested by #Turkish police forces caught on camera pic.twitter.com/AToAiu0VHj — Selami Haktan (@slmhktn_eng) 16. Januar 2017

Der in der Nacht auf Dienstag in einem Istanbuler Vorort festgenommene Silvester-Attentäter Abdulkadir Masharipov hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Seine Fingerabdrücke würden zudem mit den am Tatort gefundenen übereinstimmen, teilte der Gouverneur von Istanbul, Vasip Sahin, am Dienstagvormittag mit. Er habe zudem gestanden, die Bluttat im Auftrag der Terrormiliz "Islamischer Staat" ausgeführt zu haben.Masharipov kam laut Angaben von Sicherheitskräften bereits im Jänner vergangenen Jahres mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in die Türkei. Zuvor soll der usbekische Staatsbürger vom IS in Afghanistan ausgebildet worden sein. In der Terrormiliz nahm er den Codenamen "Ebu Muhammed al-Horasani" an.Der Anschlag in der Silvesternacht sei von langer Hand geplant gewesen. Der türkische Vize-Premier Numan Kurtulmus sagte in einem TV-Interview sogar: "Es scheint, dass die Reina-Attacke nicht nur die Tat einer Terrororganisation war, sondern dass eine nachrichtendienstliche Organisation involviert war. Es war ein extrem organisiertes und durchgeplantes Attentat."In einem Einsatz der Spezialeinheit TEM wurde am späten Montagabend eine Wohnung im Istanbuler Vorort Esenyurt gestürmt. Der Terrorist sowie vier weitere Verdächtige - ein Mann und drei Frauen - wurden festgenommen.