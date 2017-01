Schon wieder Schüsse in Istanbul (Foto: Emrah Gurel (AP))

Das berichtet "CNN Türk". Die Unbekannten sollen aus einem weißen Fahrzeug heraus geschossen haben. Unter den Verletzten sollen der Besitzer des Restaurants und ein Mitarbeiter der nahe gelegenen Universität von Istanbul sein.Der Zustand des Restaurant-Besitzers sei kritisch, er sei von den Kugeln in die Brust getroffen worden. Der Restaurant-Besitzer Osman Yilmaz schwebe nicht in Lebensgefahr, berichtet der Sender.Der Vorfall ereignete sich nur fünf Tage nach dem Attentat auf den Nachtclub "Reina" in Istanbul, bei dem 39 Menschen ums Leben kamen.