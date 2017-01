Auch Elterntiere sicher Drei Hundebabys aus verschüttetem Hotel gerettet

Wunder von Farindola Lawine: Familie lebend aus Hotel gerettet

Hotel am Gran Sasso Italien: Noch 20 Menschen unter Lawine vermisst!

Italien:Monster-Schnee im Erdbebengebiet Orte sind seit 48 Stunden ohne Strom... (Foto: Reuters)

Italien: Rettungskräfte am verschütteten Hotel (Foto: Reuters)

Lawine verschüttet Hotel in Italien: Das sind die Vermissten Cecilia M. (Foto: Facebook)

Der Hubschrauber hatte am Dienstag nahe des kleinen Skigebiets Campo Felice im Gebirgsmassiv Gran Sasso gerade einen verunglückten Skifahrer geborgen, als er am Rückweg in die Provinzhauptstadt L'Aquila plötzlich abstürzte.Das Fluggerät sendete noch ein Signal aus, das keinen Zweifel an einem Absturz lässt. Menschen in der Nähe berichten von einem lauten Knall. "Das Gebiet, in dem er abgestürzt ist, ist schwer zugänglich und dichter Nebel macht es noch schwieriger", sagte ein Polizeisprecher. Rettungsteams sind unterwegs.Campo Felice ist vor allem für Tagesskiausflüge aus Rom bekannt. Etwa hundert Kilometer entfernt, auf der anderen Seite des Gran Sasso, läuft derzeit noch immer die Rettungsaktion für die in einem Hotel verschütteten Menschen.