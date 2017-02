Robby Novak, im Oval Office: Das war im Jahr 2013 (Foto: PETE SOUZA (WHITE HOUSE) )

Unter dem Foto schrieb sie: "Eine große Diskussion mit zwei Welt-Leadern über die Wichtigkeit, dass sich auch Frauen auf den Tisch setzen!In den sozialen Netzwerken gehen die Wogen hoch. Nicht zuletzt deshalb, da an dem "Resolute" genannten Tisch historische Entscheidungen getroffen wurden, die die Welt veränderten, bis hin zu Friedensschlüssen nach Kriegen.Die Kritiker argumentieren, dass die 35-Jährige, die nie gewählt wurde und nun offenbar die Agenden einer "First Lady" erfüllt, dort Platz genommen hat.Bislang haben sich wenige Menschen, die nicht Präsident waren, an diesem historischen Platz fotografieren lassen. Meist waren es Minderjährige, so wie Robby Novak. Obama erlaubte ihm im Jahr 2013, sich an den Tisch zu setzen und zu telefonieren:Für internationalen Wirbel sorgten zudem Fotos am Dienstag von Ivanka und Justin. Die Blicke, die die 35-Jährigem dem jungen kanadischen Premier zuwarf, waren vielsagend.....am Valentinstag - mehr dazu HIER>>