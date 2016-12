Wer hat diese Frau gesehen? Die Polizei Solothurn (Schweiz) bitte um Mithilfe. (Foto: Polizei Kanton Solothurn)

Seit die 46-jährige Jennifer Pfiffner aus Sent (Kanton Graubünden in der Schweiz) am Montag gegen 22.15 Uhr aus dem Fenster der Wohnung ihrer Tochter in Grenchen (Solothurn) sprang, fehlt jede Spur von ihr. Bei der Polizei Solothurn gingen seit der Vermisstenmeldung vom Dienstag zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Zwar wurden sie überprüft, doch förderten sie keine neuen Erkenntnisse zutage.

Laut Polizei gibt es derzeit keinerlei Anhaltspunkte über das Verbleiben von Pfiffner. So wurde umfangreiches Videomaterial durch Spezialisten untersucht. Auch mehrere Suchaktionen, etwa mit Spürhunden, verliefen negativ. Weiter suchten die Beamten die Aare mit Booten ab.



Sie sprang aus dem vierten Stock

Da Pfiffner aus dem Wohnungsfenster im 4. Stock auf die Centralstraße sprang, dürfte sie sich wahrscheinlich verletzt haben und müsste ärztlich betreut werden. Hintergrund des Vorfalls sind laut Polizei psychische Probleme der Mutter.



Die Polizei bittet die Bevölkerung nun ein zweites Mal um Mithilfe: "Personen, die sachdienliche Angaben über den Verbleib der Gesuchten machen können oder sie im Laufe des Tages gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Solothurn in Verbindung zu setzen", heißt es in einer Meldung vom Freitag. Jennifer Pfiffner ist rund 176 Zentimeter groß, schlank und hat mittellange, blonde Haare.