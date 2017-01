22-Jährige wurde verhaftet Frau wollte Flüchtling in Koffer nach Spanien schmuggeln

Eine Gruppe von rund 30 Flüchtlingen wurde von der Polizei am Wochenende nahe der türkischen Grenze gestoppt, die Menschen konnten keine gültigen Papiere vorweisen. Bei Befragungen gaben die Gruppenmitglieder aus Somalia, Afghanistan und Pakistan an, unter anderem eine junge Frau in einem Schneesturm zurückgelassen zu haben.Als Einsatzkräfte die Route absuchten, fanden sie die Leiche der Frau. Auch ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger wurden gefunden, sie erlitten Erfrierungen an Händen und Füßen. In der Nacht waren die Temperaturen in den zweistelligen Minusbereich gefallen. Bereits 2016 waren zehn Flüchtlinge in Bulgarien erfroren.