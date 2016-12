Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Keine stille Nacht(ruhe) in Deutschland: Vier Freunde im Alter von 15 bis 22 Jahren wollten einen Kollegen überlisten, der am zweiten Weihnachtstag am Sofa eingenickt war. Sie imitierten ein Youtube-Video und ließen neben dem Schlummernden eine Kettensäge aufheulen. Der 18-Jährige erschrak und schlug im Reflex nach dem Gerät - er wurde an der Hand schwer verletzt.Im Original auf Youtube (s.o.) hatte man die Kette zur Sicherheit entfernt. Die Nachahmer waren nicht so vorsichtig. Nun ermittelt die Polizei. Ermittler werten ein Handyvideo von der Aktion aus.