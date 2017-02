Erster Test unter Trump Nordkoreas Diktator Kim Jong Un feuert Rakete ab

Die Frauen sind nach wie vor flüchtig. Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap wurde Kim bereits am Montag in der Früh umgebracht. Der Mord soll durch Giftnadeln geschehen sein.Der 45-Jähjrige lebte seit Anfang 2000 abwechselnd in China und Macao. Er war in Nordkorea in Ungnade gefallen. Denn er hatte immer wieder seinen Halbbruder kritisiert und ihm die Befähigung abgesprochen, Staatschef zu sein.Die Polizei in Malaysia sagte, ein noch nicht identifizierter Nordkoreaner sei auf dem Weg vom Flughafen in ein Spital verstorben. Der Mann habe sich noch vor den Passkontrollen aus juristischer Sicht nicht auf malaysischem Boden befunden, als er kollabierte. Die Suche nach "Schuldigen" laufe auf Hochtouren.