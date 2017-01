Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Hintergrund der traurigen Botschaft ist eine seit August gültige Liste der EU, die per Verordnung (Nr. 1143/2014) die Zucht UND Abgabe von 37 invasiven gebietsfremden Arten untersagt. Darunter sind auch die chinesischen Muntjaks, die sich rasant verbreiten und dadurch vor allem die Rehpopulation zurückdrängen.Die Tiere müssten also demnach im Zoo verbleiben, das ist laut Zoo aber wiederum aus Gründen des Tierschutzes nicht möglich. "Ohne ein erlaubtes Zuchtmanagement" sei die artgerechte Haltung der Muntjak-Gruppe nicht möglich, "da die Fortpflanzung für einen gesunden Bestand, der nicht natürlich ausdünnt und ein einzelnes Tier übrig lässt, zwingend notwendig ist", hieß es in der am Montag veröffentlichten, offiziellen Mitteilung.Um den Spagat zwischen der gesetzlichen Regelung und dem Tierschutz zu schaffen, müssen die verbliebenen Tiere also sterben. "Ich bedauere sehr, dass es keine andere Lösung gibt. Wir sind allerdings gezwungen, uns an geltendes Recht zu halten", verkündete Zoodirektor Jörg Junhold.Wie geht es mit den Tieren also weiter? Sie verbleiben im Zoo und werden dann "perspektivisch" für die artgerechte Fütterung der Raubtiere geschlachtet.