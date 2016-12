Heiße Nacht in Meidling – mit Video Auto brennt vor der Kultdisco U4 aus

Offenbar nahm das Feuer im Lokal "Ses Tres Germanes" auf der Toilette seinen Anfang. Wie die "Mallorca Zeitung" berichtet, dürfte jemand eine Klopapierrolle in Brand gesteckt worden. Zwei Feuerwehren rückten an und löschten die Flammen. Aufgrund des giftigen Rauchs mussten jedoch alle 1.000 Gäste das Lokal verlassen.Zwei Männer wurden wegen Rauchgasvergiftungen in einem Spital behandelt, eine 19-Jährige erlitt eine Panikattacke und wurde von Sanitätern beruhigt.