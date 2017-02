Die Drogen wurden an zwei Stränden in der Grafschaft Norfolk angespült. (Foto: Reuters)

Die Drogen wurden an zwei Stränden in der Grafschaft Norfolk angespült. (Foto: Reuters)

Die in Taschen und Kanister verpackten Drogen wurden am Strand von Hopton und einem weiteren Strand nahe der Ortschaft Caister an der Küste der Grafschaft Norfolk angespült. Die umliegenden Küstenabschnitte wurden daraufhin ebenfalls abgesucht."Das ist augenscheinlich eine substanzielle Beschlagnahme von Drogen der Klasse A und ihr Verlust wird einen großen Schlag gegen das organisierte Verbrechen bedeuten", sagte Matthew Rivers von der National Crime Agency.Die Behörden riefen die Bürger dazu auf, im Falle des Auftauchens weiterer Drogen Alarm zu schlagen. Die Behörden glauben, dass das Kokain nicht in Norfolk landen hätte sollen, sondern zum Transport an eine andere Destination bestimmt war.